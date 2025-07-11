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Происшествия

Пассажирка погибла по вине пьяного водителя в Большом Болдине

12 июля 2025 19:22  [45] Происшествия
Пассажирка погибла по вине пьяного водителя в Большом Болдине

В нижегородской Госавтоинспекции рассказали о смертельном ДТП, которое случилось сегодня утром в Большом Болдине.

Согласно информации, авария произошла около 8:55 на улице Красная. 51-летний водитель Niva Chevrolet при выполнении обгона по встречной полосе не справился с управлением, и, едва не подрезав попутную машину, улетел с дороги. Автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате аварии погибла 54-летняя пассажирка внедорожника. Сам водитель, который, как оказалось, находился в состоянии алкогольного опьянения, с многочисленными травмами был госпитализирован в ЦРБ Починок.

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Теги:
Большебодинский муниципалитет Госавтоинспекция ДТП
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