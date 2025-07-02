Водитель "Форда" разбился насмерть, врезавшись в грузовик на обходе Кстова Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

63-летний мужчина разбился насмерть на 14 км обходе Кстова в Нижегородской области. По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла утром 4 июля.

Установлено, что водитель "Форда" по неизвестной причине выскочил на встречку и въехал в грузовик Shacman под управлением 53-летнего мужчины.

Мужчина за рулем "Форда" погиб, а на водителе второго транспортного средства ни царапины.

Полиция проводит проверку с целью установления обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось о водителе, который не справился с управлением и улетел в кювет. Там он врезался в деревья, в результате чего погиб.

Напомним также, что с начала 2025 года в Нижнем Новгороде в ДТП погибли 28 человек.