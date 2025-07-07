Пешеход погибла при столкновении двух иномарок в Арзамасе Происшествия

Жительница Арзамаса погибла в серьезном ДТП, где столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, около 07:40 8 июля на улице Калинина 39-летний водитель автомобиля "Киа Рио" при выполнении поворота налево не убедился в безопасности маневра. В результате произошло касательное столкновение с автомобилем "Чанган", которым управлял 25-летний молодой человек.

От удара "Чанган" отбросило на правую сторону проезжей части, где машина наехала на 47-летнюю пешеходку.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что иномарка насмерть сбила 36-летнего пешехода в Выксе.