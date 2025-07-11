Разрешения на охоту на пернатую дичь нижегородцам начнут выдавать с 14 июля Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

С 14 июля 2025 года в Нижегородской области стартует выдача разрешений на охоту на пернатую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Получить документы можно в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

К болотно-луговой дичи относятся, например, дупель, бекас, травник, чибис. К боровой — глухарь, тетерев, рябчик. Полевую представляют перепел, серая куропатка, голуби. Водоплавающая включает уток, гусей, лысуху.

Любительская и спортивная охота на виды, занесённые в Красные книги России и Нижегородской области, запрещена. Это, в частности, белая куропатка, клинтух, большой кроншнеп, турухтан, погоныш-крошка и другие редкие кулики.

Сезон охоты установлен по видам дичи:

на болотно-луговую дичь — с 25 июля по 30 ноября;

на боровую дичь (кроме вальдшнепа) — с 5 августа по 28 февраля;

на полевую дичь и вальдшнепа — с 5 августа по 30 ноября;

на водоплавающую дичь — с 16 августа по 30 ноября.

В минлесхозе уточнили, что охота с одной подружейной собакой разрешена при участии не более трёх охотников. При этом каждому необходимо иметь полный комплект документов, предусмотренных законодательством.

Разрешения можно получить в министерстве по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, 2, кабинет 67, а также в территориальных подразделениях. Контактный телефон: 8 (831) 434-32-88.

Бланки платёжных документов с реквизитами для оплаты госпошлины и сбора за пользование объектами животного мира размещены на официальном сайте министерства в разделе "Информация для охотников".

В ведомстве напомнили, что при установлении IV–V классов пожарной опасности действует запрет на посещение лесов. Актуальную карту с ограничениями можно найти на сайте ведомства.