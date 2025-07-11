Разрешения на охоту на пернатую дичь нижегородцам начнут выдавать с 14 июля

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С 14 июля 2025 года в Нижегородской области стартует выдача разрешений на охоту на пернатую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами. Получить документы можно в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.
К болотно-луговой дичи относятся, например, дупель, бекас, травник, чибис. К боровой — глухарь, тетерев, рябчик. Полевую представляют перепел, серая куропатка, голуби. Водоплавающая включает уток, гусей, лысуху.
Любительская и спортивная охота на виды, занесённые в Красные книги России и Нижегородской области, запрещена. Это, в частности, белая куропатка, клинтух, большой кроншнеп, турухтан, погоныш-крошка и другие редкие кулики.
Сезон охоты установлен по видам дичи:
В минлесхозе уточнили, что охота с одной подружейной собакой разрешена при участии не более трёх охотников. При этом каждому необходимо иметь полный комплект документов, предусмотренных законодательством.
Разрешения можно получить в министерстве по адресу: Нижний Новгород, улица Костина, 2, кабинет 67, а также в территориальных подразделениях. Контактный телефон: 8 (831) 434-32-88.
Бланки платёжных документов с реквизитами для оплаты госпошлины и сбора за пользование объектами животного мира размещены на официальном сайте министерства в разделе "Информация для охотников".
В ведомстве напомнили, что при установлении IV–V классов пожарной опасности действует запрет на посещение лесов. Актуальную карту с ограничениями можно найти на сайте ведомства.
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