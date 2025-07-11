Пострадавшая в аварии на Бекетова девочка умерла в больнице Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Пострадавшая в аварии на Бекетова девочка умерла в больнице. Об этом сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Напомним, авария произошла вечером 29 июня, около 21:56. Водитель автомобиля "ЗАЗ Шанс" при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Honda, за рулем которого находился 24-летний мужчина. В результате столкновения иномарка вылетела на остановку общественного транспорта, где в тот момент находились люди. В результате ДТП две женщины скончались на месте происшествия. Еще троих пострадавших доставлены в больницу. Врачи оценивали их состояние как тяжелое. в крайне тяжелом состоянии. Также погибла еще одна женщина, находившаяся на остановке, а водитель Honda получил серьезные травмы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.