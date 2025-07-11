Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 июля 2025 21:26  [3] Грунт размыло в Нижегородском кремле в результате залпового ливня
13 июля 2025 17:39  [167] Стало известно, когда откроется новая полоса на мосту Нижегородской ГЭС
13 июля 2025 16:51  [164] 70% теплосетей Нижнего Новгорода прошли испытания перед отопительным сезоном
13 июля 2025 16:00  [248] Сильный дождь и шквалистый ветер накроют Нижегородскую область
13 июля 2025 15:46  [260] Гульнара Биккулова возглавила нижегородский университет "Неймарк"
13 июля 2025 15:05  [213] 82% нижегородцев готовы отказаться от пластиковой посуды
13 июля 2025 14:14  [206] Разрешения на охоту на пернатую дичь нижегородцам начнут выдавать с 14 июля
13 июля 2025 13:19  [341] Жаркая погода без осадков ждет нижегородцев на следующей неделе
13 июля 2025 11:15  [228] Футболиста Александра Телегина прооперировали в Нижнем Новгороде
13 июля 2025 09:43  [455] Нижегородцы задолжали коммунальщикам более 2,4 миллиарда рублей
Общество

Грунт размыло в Нижегородском кремле в результате залпового ливня

13 июля 2025 21:26  [3] Общество
Грунт размыло в Нижегородском кремле в результате залпового ливня

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Сильный ливень, прошедший сегодня в Нижнем Новгороде, стал причиной частичного размыва подготовленного грунта на территории Нижегородского кремля.

Как сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области, вода смыла часть почвы, предназначенной для благоустройства участка между Зачатской и Георгиевской башнями. Потоки вынесли грунт за пределы строительной зоны.

На месте уже организованы работы по очистке и восстановлению территории.

Затопило и некоторые улицы Нижнего Новгорода. В мэрии сообщили, что вода уходит в ливневую канализацию. В тех районах, где водоотведение затруднено, задействованы дорожные службы и специализированная техника для откачки воды.

Ранее МЧС предупредило о резком ухудшении погодных условий в Нижегородской области и Нижнем Новгороде - интенсивных осадках и усилении восточного ветра.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дождь Погода
Поделиться:
Новости по теме
13 июля 2025 13:19  [341] Жаркая погода без осадков ждет нижегородцев на следующей неделе
01 июля 2025 12:00  [759] Синоптик Мокеева рассказала нижегородцам о погоде в июле
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Горький fest - 2025 в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
11 июля 2025 12:04"Горький fest - 2025" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных