Грунт размыло в Нижегородском кремле в результате залпового ливня Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Сильный ливень, прошедший сегодня в Нижнем Новгороде, стал причиной частичного размыва подготовленного грунта на территории Нижегородского кремля.

Как сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области, вода смыла часть почвы, предназначенной для благоустройства участка между Зачатской и Георгиевской башнями. Потоки вынесли грунт за пределы строительной зоны.

На месте уже организованы работы по очистке и восстановлению территории.

Затопило и некоторые улицы Нижнего Новгорода. В мэрии сообщили, что вода уходит в ливневую канализацию. В тех районах, где водоотведение затруднено, задействованы дорожные службы и специализированная техника для откачки воды.

Ранее МЧС предупредило о резком ухудшении погодных условий в Нижегородской области и Нижнем Новгороде - интенсивных осадках и усилении восточного ветра.