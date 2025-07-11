Грунт размыло в Нижегородском кремле в результате залпового ливня

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Сильный ливень, прошедший сегодня в Нижнем Новгороде, стал причиной частичного размыва подготовленного грунта на территории Нижегородского кремля.
Как сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области, вода смыла часть почвы, предназначенной для благоустройства участка между Зачатской и Георгиевской башнями. Потоки вынесли грунт за пределы строительной зоны.
На месте уже организованы работы по очистке и восстановлению территории.
Затопило и некоторые улицы Нижнего Новгорода. В мэрии сообщили, что вода уходит в ливневую канализацию. В тех районах, где водоотведение затруднено, задействованы дорожные службы и специализированная техника для откачки воды.
Ранее МЧС предупредило о резком ухудшении погодных условий в Нижегородской области и Нижнем Новгороде - интенсивных осадках и усилении восточного ветра.
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