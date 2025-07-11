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Общество

Жаркая погода без осадков ждет нижегородцев на следующей неделе

13 июля 2025 13:19  [102] Общество
Жаркая погода без осадков ждет нижегородцев на следующей неделе

Фото: Кира Мишина

На следующей неделе в Нижнем Новгороде жара пойдет на спад. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

Существенных осадков в течение недели не прогнозируется: дни будут преимущественно ясными или облачными, без дождя.

В понедельник, 14 июля, ожидается солнечная погода. Температура воздуха поднимется до +27 градусов днем, ночью опустится до +17.

Во вторник небо затянет облаками. Днем столбики термометров покажут +26, ночью — около +16.

Среда обещает быть солнечной. Днем воздух прогреется до +24, ночью — до +16.

В четверг снова облачно. Температура днем составит +25, ночью — +17.

В пятницу прогнозируется переменная облачность. Днем — до +25, к вечеру небо начнет проясняться. Ночная температура — около +16.

Суббота будет облачной, без осадков. Днем — +24, ночью — +16.

В завершение недели, в воскресенье, сохранится облачность. Температура воздуха составит +21 градус днем и +15 ночью.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной погоды шесть нижегородцев получили тепловой удар

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Теги:
Жара Погода Прогноз
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