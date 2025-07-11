Жаркая погода без осадков ждет нижегородцев на следующей неделе

Фото:
На следующей неделе в Нижнем Новгороде жара пойдет на спад. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.
Существенных осадков в течение недели не прогнозируется: дни будут преимущественно ясными или облачными, без дождя.
В понедельник, 14 июля, ожидается солнечная погода. Температура воздуха поднимется до +27 градусов днем, ночью опустится до +17.
Во вторник небо затянет облаками. Днем столбики термометров покажут +26, ночью — около +16.
Среда обещает быть солнечной. Днем воздух прогреется до +24, ночью — до +16.
В четверг снова облачно. Температура днем составит +25, ночью — +17.
В пятницу прогнозируется переменная облачность. Днем — до +25, к вечеру небо начнет проясняться. Ночная температура — около +16.
Суббота будет облачной, без осадков. Днем — +24, ночью — +16.
В завершение недели, в воскресенье, сохранится облачность. Температура воздуха составит +21 градус днем и +15 ночью.
Ранее сообщалось, что из-за аномальной погоды шесть нижегородцев получили тепловой удар.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+