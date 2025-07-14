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Происшествия

Снаряд времен ВОВ обнаружили на стройке в Нижегородской области

14 июля 2025 20:22  [5] Происшествия
Снаряд времен ВОВ обнаружили на стройке в Нижегородской области

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Нижегородской области

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на стройке в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по региону. 

По ее данным, во время строительных работ в деревне Конево Балахнинского района рабочие наткнулись на подозрительный металлический предмет. Для его проверки на место прибыли специалисты группы разминирования ОМОН "Буревестник" Росгвардии по Нижегородской области.

Взрывотехники обследовали находку и установили, что это 100-миллиметровый бронебойный артиллерийский снаряд, оставшийся со времен Великой Отечественной войны. Корпус боеприпаса оказался со следами коррозии, однако взрывчатых веществ внутри него не обнаружено. Таким образом, снаряд не представляет угрозы для окружающих.

Росгвардия напоминает: при обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно осматривать, трогать или перемещать подобные предметы.

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Теги:
Балахна Взрывные устройства Росгвардия
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