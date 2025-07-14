Логистический центр построят в Новинках за 12 миллиардов рублей Экономика

Фото: министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

В поселке Новинки Нижегородской области стартовал электронный аукцион на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории. Речь идет о земельном участке площадью 33,5 гектара, ограниченном улицами Парковой, Высокой, Полетной и дорогой 22-401.

Согласно утвержденному мастер-плану, на этой территории планируется возведение крупного логистического комплекса общей площадью до 150 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект оценивается почти в 12 миллиардов рублей.

Начальная стоимость права на заключение контракта составляет 6,1 миллиона рублей. Завершить строительство объекта инвестор должен не позднее 31 декабря 2027 года.

Ожидается, что логистический центр обеспечит около 5000 рабочих мест. Его разместят рядом с активно развивающимися жилыми кварталами, которые также возводятся в рамках механизма комплексного развития территорий.

Южное направление Нижегородской агломерации, включая Новинки, активно преобразуется в рамках масштабной программы, реализуемой по поручению президента России. Для преодоления инфраструктурных ограничений применяются льготные финансовые инструменты, такие как инфраструктурные бюджетные кредиты и облигации.

Всего в южной части региона планируется построить порядка 7 миллионов квадратных метров жилья, полностью обеспеченного необходимой социальной и инженерной инфраструктурой.

Транспортную связанность новых районов обеспечит дублёр проспекта Гагарина с мостом через реку Оку. Четырехполосная дорога возводится по модели государственно-частного партнёрства и также финансируется с использованием инфраструктурных кредитов.

"В целом территория получила новый виток развития благодаря комбинированию различных мер поддержки. С помощью инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций уже запущен комплекс мероприятий, который позволит снять существующие инфраструктурные ограничения", — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Ранее сообщалось, что проект будущего распределительного центра торговой сети "Пятерочка", который планируется построить в Дзержинске Нижегородской области, прошел госэкспертизу.