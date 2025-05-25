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Экономика

Логистический центр Ozon в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

10 июня 2025 12:35  [66] Экономика
Логистический центр Ozon в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Фото: NF GROUP

Логистический центр маркетплейса OZON, строительство которого продолжается на улице Тепличной в Канавинском районе, получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Документ размещен на сайте государственной информационной системе ЕГРЗ 6 июня.

По имеющимся данным, экспертизу провело ООО "Поволжская негосударственная экспертиза", зарегистрированное в Татарстане. Застройщиком выступает ООО "Ниноград", проектную документацию подготовило ООО "Стилус".

Напомним, комплекс займет общую площадь 150 тысяч квадратных метров.

Несмотря на то, что первая очередь строительства уже готова, экспертиза необходима при каждом внесении изменений в проект.

Открытие логистического комплекса запланировано на 2025 год. Конкретные сроки выполнения не сообщаются.

Ранее сообщалось, что проект строительства гостиницы возле усадьбы Рябининой и склона Почаинского оврага прошел негосударственную экспертизу.

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Теги:
Логистика Маркетплейс Строительство
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