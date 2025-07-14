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Спорт

Нижегородский спортсмен Олег Тактаров устроил автопробег на "Победе"

15 июля 2025 16:20  [42] Спорт
Нижегородский спортсмен Олег Тактаров устроил автопробег на Победе

Фото: Александр Воложанин

Нижегородец, экс-боец смешанных единоборств Олег Тактаров совершил символический автопробег на ретроавтомобиле, чтобы отметить важную дату в своей спортивной карьере.

15 июля он выехал из Сарова в Нижний Новгород за рулем раритетной "Победы".

Таким образом, поездка стала своеобразным напоминанием о его исторической победе в турнире UFC, произошедшей почти три десятилетия назад.

В телеграм-канале министерства спорта Нижегородской области сообщается, что инициативу Тактарова поддержали местные власти и поклонники. В пути спортсмена сопровождала легендарная "Волга" ГАЗ-21, что добавило мероприятию атмосферу ностальгии и уважения к отечественной автомобильной классике.

Финальной точкой маршрута стал памятник Валерию Чкалову в Нижнем Новгороде. Там Олег Тактаров встретился с жителями города, пообщался с поклонниками и ответил на их вопросы.

Напомним, 14 июля 1995 года Тактаров стал победителем турнира "Битва титанов", став первым россиянином, одержавшим победу в одном из самых престижных международных соревнований по смешанным единоборствам — UFC.

Ранее сообщалось, что Олег Тактаров раскритиковал идею увековечить имя хоккеиста Овечкина в России.

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Теги:
Автопробег знаменитости Юбилеи и праздники
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