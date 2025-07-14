Нижегородский спортсмен Олег Тактаров устроил автопробег на "Победе"

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Нижегородец, экс-боец смешанных единоборств Олег Тактаров совершил символический автопробег на ретроавтомобиле, чтобы отметить важную дату в своей спортивной карьере.
15 июля он выехал из Сарова в Нижний Новгород за рулем раритетной "Победы".
Таким образом, поездка стала своеобразным напоминанием о его исторической победе в турнире UFC, произошедшей почти три десятилетия назад.
В телеграм-канале министерства спорта Нижегородской области сообщается, что инициативу Тактарова поддержали местные власти и поклонники. В пути спортсмена сопровождала легендарная "Волга" ГАЗ-21, что добавило мероприятию атмосферу ностальгии и уважения к отечественной автомобильной классике.
Финальной точкой маршрута стал памятник Валерию Чкалову в Нижнем Новгороде. Там Олег Тактаров встретился с жителями города, пообщался с поклонниками и ответил на их вопросы.
Напомним, 14 июля 1995 года Тактаров стал победителем турнира "Битва титанов", став первым россиянином, одержавшим победу в одном из самых престижных международных соревнований по смешанным единоборствам — UFC.
Ранее сообщалось, что Олег Тактаров раскритиковал идею увековечить имя хоккеиста Овечкина в России.
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