Олег Тактаров раскритиковал пенсионную систему РФ и сравнил её с американской Общество

Фото: Кира Мишина

Олег Тактаров в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым высказался о различиях между пенсионными системами России и США. По словам актера и спортсмена, в Америке он может рассчитывать на достойное пенсионное обеспечение, в то время как в России, по его мнению, пенсии остаются несправедливыми.

Тактаров отметил, что в США ему положена пенсия от актерского профсоюза, которая формируется за счет отчислений с фильмов и продуманной системы начислений. Он подчеркнул, что продолжает работать и планирует делать это ещё как минимум три года, так как в этом случае сумма выплат значительно увеличится. Максимальную пенсию, по его словам, можно будет получать с 68 лет, и его это полностью устраивает.

В качестве примера он привел актера Илью Баскина, который, как утверждает Тактаров, получает 5200 долларов в месяц от профсоюза. По мнению артиста, в некоторых странах на эти деньги можно жить безбедно.

Комментируя ситуацию в России, Тактаров признался, что не рассчитывает на местную пенсию, несмотря на то, что исправно платит налоги. Он подчеркнул, что ежегодно отдает государству значительные суммы - сотни тысяч рублей в год, но не видит справедливого возврата в виде пенсионных выплат. По его словам, в стране действует система уравниловки, когда пенсии не отражают заслуг человека.

"Есть люди, которые многое сделали для страны, а у них пенсия крошечная. У меня дядя был мэром Пензы, а сейчас еле сводит концы с концами. Ему едва хватает до следующей пенсии. У него нет бизнеса, он ничего не наворовал. Настоящий коммунист в хорошем смысле этого слова", - сказал он.

Также он затронул тему званий и наград, отметив, что не стремился к получению статусов вроде заслуженного артиста или мастера спорта, хотя имел на это основания. Он подчеркнул, что является заслуженным тренером России по дзюдо, но считает, что даже при наличии всех возможных званий пенсия осталась бы незначительной.

По мнению Тактарова, лучший способ обеспечить себе достойную старость — продолжать работать как можно дольше и формировать дополнительный доход самостоятельно.

Ранее сообщалось, что нижегородцы хотят получать пенсию в 48 200 рублей.