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Общество

Нижегородское отделение "Единой России" организовало праздничный автомотопробег

11 июня 2025 15:26  [73] Общество
Нижегородское отделение Единой России организовало праздничный автомотопробег

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Более 100 автомобилей и мотоциклов проехали по нижегородским улицам в честь Дня России. Автомотопробег «Под флагом России» организован региональным отделением партии «Единая Россия» в преддверии главного государственного праздника. Возглавил автоколонну депутат Государственной Думы РФ Артём Кавинов. Эта традиционная акция - символ единства и гордости за свою страну. 

«Родина — она словно мать. Всегда поймёт, простит все ошибки, приютит и вдохновит, утешит, но и призовёт в трудную годину! Мы оберегаем друг друга, и наш долг в минуту испытаний — быть храбрыми, отстаивая нашу веру, целостность и государственные устои, наши традиции, ценности, язык и культуру во все времена. Как сказал великий русский поэт Сергей Есенин: «Россия. Какое красивое слово! И роса, и сила, и синее что-то». Пусть наша Родина будет хранима Богом под мирным синим небом», – отметил депутат Государственной Думы РФ Артём Кавинов.

Автомобили и мотоциклы украсили российские триколоры и флаги «Единой России». Колонна проехала по улицам города от Дворца культуры «ГАЗ» до Стрелки.

«Автопробег открывает череду праздничных мероприятий, приуроченных к великому событию - Дню России. Проезд по городу колонны с государственной символикой, с российскими флагами не просто дарит людям праздничное настроение, а создает атмосферу национального единства, напоминает о важности гражданской ответственности и наполняет нас чувствами любви к нашей Родине, гордости за сильную и суверенную Россию», - подчеркнул заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.

Приветствовать автопробег собрались нижегородские семьи с детьми, студенты и участники специальной военной операции.

«Меня переполняют эмоции: чувство гордости и патриотизма. Я наблюдала, как искренне нижегородцы приветствовали нашу колонну. Они хотели запечатлеть в памяти это яркое зрелище: многие снимали на телефон. Все от души поддерживали нас - участников пробега. В такие моменты чувствуешь настоящее единство нашей многонациональной и большой страны», - поделилась участница автопробега «Под флагом России» Любовь Сидорова.

Автомотопробег объединил жителей Нижнего Новгорода и соседних городов области: Бора, Балахны, Володарска. В акции приняли участие патриотические и молодежные организации, мотоклубы, депутаты, активисты партии и движения «Молодая Гвардия». Мероприятие состоялось при поддержке «Волонтеров Победы».

«Пробег объединяет людей разных национальностей и конфессий.  Когда едешь в такой огромной колонне с флагами, и окружающие люди тебя поддерживают — вот это настоящий праздник!», — подчеркнул участник автопробега «Под флагом России» Мухаммад Хисориев.

Пробег завершился на Нижегородской стрелке. Кульминацией праздника стало развертывание государственного флага России. Праздник продолжили концерт и мастер-классы для жителей Нижегородской области.

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Теги:
Автопробег День России Единая Россия
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