Массовое внедрение цифрового рубля начнётся с 1 сентября 2026 года Экономика

Госдума приняла законопроект, согласно которому с 1 сентября 2026 года цифровой рубль будет использоваться для торговых и платёжных операций крупнейших банков и розничных продавцов в России, сообщает телеканал "360". Это нововведение направлено на развитие цифровой экономики и повышение эффективности безналичных расчётов.

Кроме того, законопроект предусматривает внедрение банками универсального QR-кода для операций с цифровым рублём. Это упростит процесс безналичной оплаты товаров и услуг для клиентов. Центральный банк России давно выступает за унификацию QR-кодов, чтобы избежать путаницы при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) и другие банковские сервисы.

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова отметила, что новый способ оплаты будет доступен через СБП. Однако, как показывает практика, переход на QR-коды от разных банков уже вызвал неудобства у клиентов из-за сложностей с определением счёта списания. Для решения этой проблемы Центробанк предложил создать единую систему универсальных QR-кодов, к которой смогут подключиться все финансовые учреждения.

Важно отметить, что массовое внедрение цифрового рубля не будет обязательным для банков, но использование этой валюты гражданами останется добровольным. Это означает, что люди смогут сами решать, хотят ли они использовать цифровой рубль в своих финансовых операциях.

Напомним, 1 августа 2023 года начал действовать закон, в соответствии с которым список субъектов национальной платёжной системы дополнен оператором платформы цифрового рубля. Этот статус будет закреплён за российским Центробанком. На регулятора возложат организацию и обеспечение работы платформы такого рубля.

В прошлом году запущен пилот с цифровым рублём на реальных операциях. В тестировании участвовали 13 кредитных организаций. Массово цифровой рубль планировали вводить в 2025 году, после завершения пилотного проекта.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты в России: теперь будут действовать наличная, безналичная и цифровая. Также он станет ещё одним способом переводов и платежей.