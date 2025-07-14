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Культура и отдых

Иван Никифорчин стал главным приглашенным дирижером Нижегородской филармонии

15 июля 2025 20:00  [123] Культура и отдых
Иван Никифорчин стал главным приглашенным дирижером Нижегородской филармонии

Фото: Нижегородская филармония

Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича объявила о новом назначении: пост главного приглашённого дирижёра занял Иван Никифорчин. Он является художественным руководителем Московского государственного академического симфонического оркестра, а также основателем и руководителем симфонической капеллы "Академия Русской Музыки".

Маэстро Никифорчин — лауреат Премии Президента России для молодых деятелей культуры, удостоенный награды в 2024 году за вклад в развитие отечественной музыкальной культуры. 

Первое выступление Ивана Никифорчина в новом статусе состоится 20 июля — он выйдет к пульту симфонического оркестра Нижегородской филармонии на заключительном концерте IV фестиваля "Музыка над Волгой" (0+). Об этом сообщило министерство культуры Нижегородской области.

Художественный руководитель и директор филармонии Ольга Томина подчеркнула, что коллектив всегда стремится к развитию и открыт для новых имён.

Иван Никифорчин получил академическое образование в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а затем окончил аспирантуру того же вуза. Его профессиональный путь отмечен как исполнительскими, так и дирижёрскими достижениями.

Творческое взаимодействие дирижёра с Нижегородской филармонией началось в январе 2024 года. Тогда он впервые выступил на сцене Кремлёвского концертного зала с камерным оркестром "Виртуозы Москвы" в рамках авторского абонементного цикла. С тех пор маэстро неоднократно сотрудничал с Академическим симфоническим оркестром региона.

"Для меня это невероятно радостное и светлое событие — стать главным приглашённым дирижёром Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии. Уверен, впереди нас ждут уникальные программы, интересные открытия и масштабные перспективы", — отметил Иван Никифорчин.

Ранее сообщалось, что Нижегородский губернский оркестр выступил с праздничной программой на Кипре.

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Теги:
культура Назначения Филармония
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