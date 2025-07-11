Гульнара Биккулова возглавила нижегородский университет "Неймарк" Общество

Фото: Полина Зубова

Гульнара Биккулова возглавила нижегородский университет "Неймарк". Соответствующая информация размещена на официальном сайте вуза.

Гульнара Биккулова пришла в "Неймарк" из Корпоративной академии Росатома, где с 2018 года занимала должность заместителя генерального директора и возглавляла блок международных инициатив и партнёрств.

Согласно информации на сайте академии, Биккулова имеет степень кандидата политических наук, полученную в Казанском университете. Также она прошла обучение по ряду международных программ, включая Nonprofit management в California State University, Sacramento, курсы по венчурным инвестициям в Университете Беркли и программу по отраслевым инновациям в Singularity University (США).

Свою карьеру она начинала в пресс-службе губернатора Калифорнии. Позднее работала в международном коммуникационном агентстве Edelman, где прошла путь от менеджера до главы российской практики по работе с технологическими компаниями. Затем руководила PR- и маркетинговыми проектами в инвестиционной группе "Евразия".

С 2010 по 2017 год Биккулова курировала развитие инновационной экосистемы в Российской венчурной компании.

Ранее сообщалось, что ИТ-кампус "Неймарк" начал приемную кампанию по пяти программам.