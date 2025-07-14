Ремонт трамвайных путей изменит схему движения на Ошарской с 17 июля

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На участке улицы Ошарской в Нижнем Новгороде с 17 июля вводится частичное ограничение движения автотранспорта. Это связано с началом работ по реконструкции трамвайных путей, включая переустройство перекрёстка с улицей Пискунова.
Как сообщили в компании "Экологические проекты", изменения коснутся отрезка между улицами Октябрьской и Пискунова.
По информации организации, движение на этом участке будет осуществляться по суженной проезжей части. При этом напомнили, что улица Ошарская на данном отрезке остаётся односторонней — проезд разрешён только в направлении улицы Пискунова.
О сроках завершения работ и возможных дополнительных ограничениях в сообщении не уточняется.
Напомним, что маршрут трамвая №8 в Нижнем Новгороде изменился с 11 июля.
Также сообщалось о планируемых сроках возобновления движения нижегородского трамвая №11.
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