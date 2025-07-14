Нарушенное из-за ливня трамвайное движение восстановили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде полностью возобновлено движение трамваев по маршрутам № 3, 5, 8 и 12, нарушенное из-за сильного ливня и порывистого ветра, обрушившихся на город 13 июля. Об этом сообщили в ЦРТС.

Непогода повлекла за собой ряд аварийных ситуаций. В результате шквалистых порывов ветра на трамвайные пути и контактные линии упали три дерева — на улице Патриотов, Комсомольском шоссе и улице Героя Смирнова. На последней также произошел обрыв контактного провода.

Дополнительные повреждения были зафиксированы на улице Героя Смирнова: здесь были нарушены два кабеля тяговой подстанции № 9, что повлияло на электроснабжение линии.

На улице Артельной специалисты обнаружили отсутствие напряжения в контактной сети, что также привело к временному прекращению движения трамваев по маршрутам № 8 и № 12.

Серьёзные трудности создали осадки. На улицах Краснодонцев и Красных партизан, в районе остановки общественного транспорта "Больница № 23", трамвайные пути оказались затоплены. Особенно критическая ситуация сложилась в Автозаводском магистральном канале, где уровень воды на рельсах превышал допустимую норму на 20 сантиметров — при максимально разрешённых 10.

Аварийные бригады ООО "Экологические проекты" оперативно устранили все последствия стихии. В настоящее время движение трамваев на всех затронутых маршрутах восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Напомним, ливень также размыл грунт в Нижегородском кремле, некоторые улицы Нижнего Новгорода оказались подтоплены. Сообщалось, что коммунальные службы продолжают прочистку дождеприемных колодцев, чтобы ускорить отвод воды.

Добавим, что МЧС распространило предупреждение о возможности сильного дождя в Нижнем Новгороде и области вечером 14 июля.