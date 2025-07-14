Нижегородские власти усилят контроль за лесами из-за жары

В Нижнем Новгороде активизировали меры по предотвращению природных пожаров в условиях сохраняющейся высокой пожарной опасности.
По информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", с 16 по 21 июля 2025 года в отдельных районах Нижегородской области ожидается 4-й класс пожарной опасности, что означает высокий риск возгораний в лесах и на торфяниках.
В связи с этим в городе продолжается комплексная работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Согласно постановлению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, организовано совместное патрулирование лесных территорий. В рейдах участвуют сотрудники районных администраций, участковые лесничества и представители отдела надзорной деятельности МЧС.
Как сообщили в Автозаводском участковом лесничестве, патрулирование проводится ежедневно. Основная задача — выявление и пресечение нарушений особого противопожарного режима.
Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнему Новгороду Дмитрий Соловьев напомнил, что в период действия особого противопожарного режима, установленного постановлением правительства Нижегородской области, гражданам запрещено посещать леса при 4-м и 5-м классах пожарной опасности.
Также под запретом находятся разведение костров, сжигание мусора и отходов, проведение сельскохозяйственных палов, а также приготовление пищи на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях. Такие меры необходимы для предотвращения природных пожаров и минимизации угрозы для жизни людей и окружающей среды.
Власти призывают нижегородцев соблюдать противопожарные правила и незамедлительно сообщать о любых возгораниях.
Ранее сообщалось, что жара установится в Нижегородской области с 13 июля.
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