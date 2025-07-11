Спасатели предупреждают о высокой пожароопасности в Нижегородской области Общество

МЧС по Нижегородской области сообщает о повышенном риске природных пожаров с 11 по 15 июля 2025 года. В регионе ожидается 4 класс пожароопасности — один из самых высоких уровней угрозы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления министерства.

Особую тревогу вызывают леса и торфяники, где даже незначительный источник огня может привести к масштабному возгоранию. В связи с этим спасатели настоятельно просят жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности.

Категорически запрещено сжигать мусор на дачных и садовых участках, а также вблизи лесных массивов. Разведение костров в лесу, курение и неосторожное обращение с огнем, включая выброс окурков и спичек, могут стать причиной пожара.

Кроме того, МЧС напоминает, что оставленные на открытых солнечных полянах бутылки, осколки стекла и другой мусор могут сработать как линзы и вызвать возгорание.

Спасатели призывают граждан быть бдительными и при первых признаках дыма или огня незамедлительно сообщать о происшествии по телефону 112.

Ранее стало известно, что в июне в нижегородских лесах зарегистрировали более десятка пожаров.