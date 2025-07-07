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Общество

Шесть человек пострадали от жары в Нижегородской области

11 июля 2025 09:16  [53] Общество
Шесть человек пострадали от жары в Нижегородской области

В Нижегородской области сразу шесть человек стали жертвами жарких дней — все они получили тепловой удар и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов. 

По информации региональных служб, трое пострадавших были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Медики доставили их в стационары для дальнейшего лечения.

Двое человек приняли решение отказаться от госпитализации. Ещё одному пациенту помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Напомним, в Нижегородском регионе установилась аномальная жара — местами температура воздуха поднимается почти до +40 градусов. Также сообщалось, что рабочий день нижегородцев могут сократить из-за адской жары.

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Теги:
Жара Медицина и здоровье Погода
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