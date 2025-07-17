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Общество

Саровский "Кванториум" получил грант на патриотический проект для школьников

17 июля 2025 19:41  [88] Общество
Саровский Кванториум получил грант на патриотический проект для школьников

Фото: министерство образования и науки Нижегородской области

Мобильный технопарк "Кванториум" из Сарова Нижегородской области стал одним из победителей всероссийского конкурса Министерства просвещения России. Организация получила грант в размере 2 миллионов рублей на реализацию межрегионального проекта "Путь Героев: от полуторки к современности".

Проект направлен на патриотическое воспитание детей и подростков, а также на развитие технического творчества. В конкурсе участвовали 100 заявок со всей страны, но победителями стали лишь 26 инициатив, в числе которых оказался и саровский "Кванториум". Конкурс проходил в рамках федерального проекта "Мы вместе", являющегося частью нацпроекта «Молодежь и дети».

Как сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области, участниками проекта станут школьники в возрасте от 7 до 18 лет из Нижегородской области и Донецкой народной республики. Программа включает в себя как очные, так и дистанционные мероприятия: мастер-классы, практикумы и встречи на военно-патриотическую тематику.

Особое внимание будет уделено изучению истории и техническому творчеству. Младшие школьники научатся собирать модели военной техники из конструкторов, а подростки постарше примут участие в практикумах по 3D-моделированию легендарной машины времён Великой Отечественной войны — "полуторки".

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков отметил значимость подобных инициатив: "Межрегиональные проекты патриотической направленности крайне важны для воспитания молодежи. Они помогают детям лучше узнать историю своей страны, почувствовать единство народов и осознать свою роль в будущем России. Проект "Путь Героев" станет платформой для обмена опытом, укрепления дружбы и формирования патриотических ценностей".

По словам авторов проекта, идея "Пути Героев" вдохновлена темами Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Директор центра новых форм развития образования Сергей Рыбий подчеркнул, что историческая память является живой связью между поколениями.

Напомним, национальный проект "Молодежь и дети" реализуется по поручению Президента России и стартует в 2025 году.

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Теги:
Нацпроект Образование Саров
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