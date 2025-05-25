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Общество

Около 3 400 юных нижегородцев смогут с пользой провести свой досуг в мобильных "Кванториумах" в летние каникулы

09 июня 2025 17:37  [73] Общество
Около 3 400 юных нижегородцев смогут с пользой провести свой досуг в мобильных Кванториумах в летние каникулы

Фото: минобр Нижегородской области

Около 3,4 тысячи юных нижегородцев в возрасте от 5 до 14 лет примут участие в работе мобильных «Кванториумов» летом этого года. Детям расскажут об инженерных и технических специальностях, профессиях настоящего и будущего, продемонстрируют практическое применение высокотехнологичного оборудования, а также научат в командах создавать свои первые стартапы.

Как сообщают в министерстве образования и науки Нижегородской области, в этом году в регионе будут работать три мобильных «Кванториума», которые в течение лета посетят несколько населённых пунктов области.

«Дополнительное образование летом - прекрасная возможность для детей, позволяющая прокачать свои навыки и узнать что-то новое вне учебной программы. В результате мы решаем сразу две задачи: всестороннее развитие детей и организация их досуга в каникулярное время», - отметил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

В летней программе мобильных «Кванториумов» запланировано много различных образовательных форматов. Так, для почти 200 учеников школы №41 Нижнего Новгорода - участников профильных сборов «Фиджитал 2025» будут организованы «веселые технические старты» и мастер-классы, на которых наставники расскажут об инновациях в мире технологий. А для ребят из пришкольных лагерей средних школ №№49 и 103 Нижнего Новгорода пройдут мастер-классы по робототехнике.

Помимо Нижнего Новгорода, мобильные «Кванториумы» проведут образовательные мероприятия также в ряде других муниципальных образований Нижегородской области.

«Мы не ждём, когда дети приедут в Нижний Новгород - мы сами едем к ним. Уверена, что талантливые ребята есть везде, и у нас каждый получит возможность узнать что-то новое для себя и попробовать раскрыть свой талант. Мобильный «Кванториум» везёт не просто оборудование, а целый мир инженерного творчества, где каждый ребёнок сможет раскрыть свой потенциал, независимо от того, где он живёт», - рассказала директор Центра молодежных инженерных и научных компетенций «Кванториум» Светлана Непокорова.

Так, мобильные «Кванториумы» побывают с интерактивной программой и образовательными мастер-классами в детских летних лагерях при клубах по месту жительства в Заволжье и Городце; в детском оздоровительно-образовательном центре «Дзержинец» (Балахнинский муниципальный округ), а также в детском лагере отдыха «Лазурный» (Выкса) и детском оздоровительно-образовательном центре «Салют» (Городецкий муниципальный округ).

Отдельную образовательную программу разработали для Сарова, где мобильный «Кванториум» на время летних каникул станет центром притяжения юных талантов, проживающих в южных районах Нижегородской области. В нём смогут ознакомиться с передовыми технологиями более 800 ребят из детских лагерей «Солнечная поляна», «Берёзка», «Озерный» им. А.П. Гайдара, а также школ Дивеевского и Вознесенского округов и детско-юношеского центра Кулебаки.

В рамках данной программы для детей организуют познавательные квесты, викторины, мастер-классы и интерактивные занятия. Кроме того, они смогут примерить на себя профессии будущего: от программиста до робототехника. Под руководством опытных специалистов участники попытаются решить увлекательные задачи и развить навыки работы в команде.

«Благодаря мобильным технопаркам «Кванториум» каждый ребенок может получить доступ к современному оборудованию, вдохновиться достижениями науки и технологий, а в летний период - ещё и отлично провести время в компании друзей», - сказал директор АНО ДПО «Центр новых форм развития образования» Сергей Рыбий.

Отметим, что деятельность мобильных технопарков «Кванториум» отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина с 2025 года. Нацпроект «Молодежь и дети» выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты», и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия - страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

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Теги:
Кванториум Нацпроект
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