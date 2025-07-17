Масштабный ремонт трамвайных путей стартует на Ошарской в нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде стартует капитальная реконструкция трамвайных путей на улице Ошарской. Работы начнутся 21 июля и охватят отрезок от разворотного кольца в микрорайоне Лапшиха до улицы Белинского.
Как сообщили в компании "Экологические проекты", на участке протяжённостью 3,89 километра будет выполнена полная замена рельсового полотна и контактной сети.
Проект реализуют поэтапно. Первым этапом станет замена путей на отрезке между улицами Генкиной и Республиканской. На период проведения работ движение автотранспорта здесь станет односторонним — проехать можно будет только в направлении улицы Белинского.
Уточняется, что трамвайная линия на этом участке была построена ещё в 1957 году, а последний капитальный ремонт проводился почти три десятилетия назад — в 1997 году.
Завершить реконструкцию планируется до конца текущего года.
Напомним, что с 17 июля из-за ремонта трамвайных путей изменилась схема движения транспорта на участке улицы Ошарской в Нижнем Новгороде.
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