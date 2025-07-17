СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 июля 2025 15:10  [13] Мадагаскарских тараканов заметили на улице Зимина в Нижнем Новгороде
17 июля 2025 14:58  [20] Партийный десант проверил ход ремонтных работ в школе и благоустройство общественного пространства городского округа город Бор
17 июля 2025 14:53  [66] Девять квартир в Нижегородском районе перейдут в собственность региона
17 июля 2025 14:30  [100] Масштабный ремонт трамвайных путей стартует на Ошарской в Нижнем Новгороде
17 июля 2025 12:22  [147] Граффити на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде обойдется в миллион рублей
17 июля 2025 11:40  [191] Нижегородские власти не планируют запрещать электросамокаты
17 июля 2025 11:02  [312] Известное в Нижнем Новгороде кафе "Князь" снесут по решению суда
17 июля 2025 10:42  [258] Ушел из жизни нижегородский просветитель и краевед Алимжан Орлов
17 июля 2025 10:00  [231] Русло реки Ржавки в Нижнем Новгороде предложили изменить
17 июля 2025 09:25  [194] Беспилотники начали внедрять в аграрный сектор Нижегородской области
Общество

Масштабный ремонт трамвайных путей стартует на Ошарской в Нижнем Новгороде

17 июля 2025 14:30  [100] Общество
Масштабный ремонт трамвайных путей стартует на Ошарской в нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде стартует капитальная реконструкция трамвайных путей на улице Ошарской. Работы начнутся 21 июля и охватят отрезок от разворотного кольца в микрорайоне Лапшиха до улицы Белинского.

Как сообщили в компании "Экологические проекты", на участке протяжённостью 3,89 километра будет выполнена полная замена рельсового полотна и контактной сети.

Проект реализуют поэтапно. Первым этапом станет замена путей на отрезке между улицами Генкиной и Республиканской. На период проведения работ движение автотранспорта здесь станет односторонним — проехать можно будет только в направлении улицы Белинского.

Уточняется, что трамвайная линия на этом участке была построена ещё в 1957 году, а последний капитальный ремонт проводился почти три десятилетия назад — в 1997 году.

Завершить реконструкцию планируется до конца текущего года.

Напомним, что с 17 июля из-за ремонта трамвайных путей изменилась схема движения транспорта на участке улицы Ошарской в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонт дорог Ремонтные работы Трамвай
Поделиться:
Новости по теме
10 июля 2025 09:10  [522] Маршрут трамвая №8 в Нижнем Новгороде изменят с 11 июля
07 июля 2025 11:27  [602] Выяснилось, когда в Нижнем Новгороде снова будет ходить трамвай №11
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород провожал IX Горький fest: фоторепортаж
17 июля 2025 15:00Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных