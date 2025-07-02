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Общество

Выяснилось, когда в Нижнем Новгороде снова будет ходить трамвай №11

07 июля 2025 11:27  [82] Общество
Выяснилось, когда в Нижнем Новгороде снова будет ходить трамвай №11

Фото: Кира Мишина

Трамвай №11, следующий от Черного пруда до площади Благовещенской, снова начнёт курсировать по улицам Нижнего Новгорода после окончания ремонтных работ на нескольких участках его маршрута. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на ООО "Экологические проекты".

Как уточнили в организации, завершить реконструкцию планируется до конца текущего года.

Напомним, в 2025 году подрядчики планируют завершить укладку путей на улицах Белинского, Малой Ямской, Красносельской, Зеленском и Окском съездах, а также на трамвайных кольцах на Черном пруду.

Ранее сообщалось, что с 7 июля стартуют работы по реконструкции трамвайных путей на отрезке улицы Октябрьской от дома №9Б до набережной Лыковой Дамбы. На этом участке будет действовать одностороннее движение.

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Теги:
Ремонтные работы Трамвай
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