Маршрут трамвая №8 в Нижнем Новгороде изменят с 11 июля Общество

Трамвайный маршрут №8 в Нижнем Новгороде временно изменят в связи с началом реконструкции стрелочного узла на проспекте Ленина. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

С 11 июля трамвай будет курсировать от 52-го квартала по проспектам Кирова и Ленина, далее по улицам Смирнова и Патриотов до поселка Малышево.

О сроках завершения ремонтных работ и восстановлении прежнего маршрута пока не сообщается. Власти просят пассажиров учитывать изменения при планировании поездок.

Отметим, что маршрут возобновил работу с 11 июня на участке от улицы Игарской до конечной остановки "Малышево". С 2024 года он был закрыт из-за ремонта путей.

Также стало известно, что трамвай №11 возобновит работу после окончания ремонтных работ на нескольких участках его маршрута, которые планируется завершить до конца года.