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Общество

Маршрут трамвая №8 в Нижнем Новгороде изменят с 11 июля

10 июля 2025 09:10  [77] Общество
Маршрут трамвая №8 в Нижнем Новгороде изменят с 11 июля

Трамвайный маршрут №8 в Нижнем Новгороде временно изменят в связи с началом реконструкции стрелочного узла на проспекте Ленина. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

С 11 июля трамвай будет курсировать от 52-го квартала по проспектам Кирова и Ленина, далее по улицам Смирнова и Патриотов до поселка Малышево.

О сроках завершения ремонтных работ и восстановлении прежнего маршрута пока не сообщается. Власти просят пассажиров учитывать изменения при планировании поездок.

Отметим, что маршрут возобновил работу с 11 июня на участке от улицы Игарской до конечной остановки "Малышево". С 2024 года он был закрыт из-за ремонта путей. 

Также стало известно, что трамвай №11 возобновит работу после окончания ремонтных работ на нескольких участках его маршрута, которые планируется завершить до конца года. 

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Теги:
Ремонтные работы Трамвай
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