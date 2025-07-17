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Общество

Питание в школах предлагают сделать бесплатным на протяжении всего обучения

17 июля 2025 15:18  [73] Общество
Питание в школах предлагают сделать бесплатным на протяжении всего обучения

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с инициативой отменить плату за посещение детских садов в сельской местности, а также обеспечить всех школьников бесплатным горячим питанием на протяжении всего периода обучения.

Профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов поддержал эту идею. В беседе с телеканалом "360" он подчеркнул, что в сельской местности наблюдается более высокая рождаемость, но при этом уровень доходов населения ниже, чем в городах. Введение бесплатного питания в школах и детских садах позволит снизить финансовую нагрузку на семьи, особенно в сельских районах, где количество дошкольных учреждений меньше.

Сафонов также отметил, что дети находятся под опекой государства до 20-22 лет, пока не завершат образование. Поэтому важно обеспечить бесплатное питание в школах и детских садах для всех детей, независимо от материального положения и места проживания их семей.

Кроме того, профессор предложил распространить систему бесплатного образования на колледжи и вузы. По его мнению, в случае появления второго ребёнка в семье, ему должно быть гарантировано бесплатное обучение. А многодетные семьи, имеющие трёх и более детей, должны иметь возможность обеспечить бесплатное образование для всех своих детей в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования. Это существенно снизит расходы семей на образование и сделает его более доступным.

Александр Сафонов также выразил мнение о необходимости перехода от программы материнского капитала к жилищным сертификатам. Он считает, что это более эффективный способ поддержки семей и стимулирования рождаемости. Однако подчеркнул, что для достижения значительных результатов потребуется время и комплексные меры, так как текущие бюджетные ограничения не позволяют быстро изменить ситуацию.

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Теги:
Детсады Питание Школы
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