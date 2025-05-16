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Общество

Число бесплатно питающихся школьников увеличат в Нижнем Новгороде

22 мая 2025 16:16  [77] Общество
Число бесплатно питающихся школьников увеличат в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде рассматривается возможность расширения перечня детей, имеющих право на бесплатное питание в муниципальных школах и детских садах. Вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии городской думы по социальной политике, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Как сообщила исполняющая обязанности директора департамента образования администрации города Марина Гладышева, льготу планируют распространить на детей, у кого один из родителей или законных представителей являются сотрудниками Следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области, исполняющими служебные обязанности в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях в период проведения специальной военной операции.

В перечень также включат детей сотрудников, погибших во время выполнения служебных задач на указанных территориях, умерших в результате полученных травм, заболеваний или контузий, а также тех, кто пропал без вести при исполнении обязанностей.

Если инициатива будет одобрена, число льготников увеличится на 21 человека, а расходы на организацию питания в 2025 году возрастут на 325,8 тысячи рублей из городского бюджета.

Депутаты рекомендовали гордуме принять проект решения о внесении изменений в свое постановление от 2008 года "Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях". 

Ранее в список включили детей, чьи родители (законные представители) жили в Брянской, Белгородской и Курской областей, и были вынуждены покинуть указанные субъекты. 

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Теги:
Гордума Питание школьники
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