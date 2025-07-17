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Дожди вновь придут в Нижний Новгород в выходные

18 июля 2025 09:42  [108] Общество
Дожди вновь придут в Нижний Новгород в выходные

Фото: Кира Мишина

Пасмурная погода с осадками вернется в Нижний Новгород в эти выходные. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".

Так, в субботу, 19 июля, прогнозируется последний солнечный день перед очередной дождливой неделей. Воздух прогреется до +22…+24 градусов, но по ощущениям станет прохладнее. Днем будет ясно, но к вечеру небо заволокут тучные облака, предвещая осадки.

Пасмурно будет и утром в воскресенье, 20 июля, а ближе к вечеру начнется небольшой дождь. Несмотря на это, температура поднимется до +26 градусов.

По предварительным данным, дожди продлятся вплоть до следующих выходных. Магнитное поле в субботу и воскресенье будет спокойным.

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Теги:
Дождь Погода Прогноз
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