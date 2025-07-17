Дожди вновь придут в Нижний Новгород в выходные

Фото:
Пасмурная погода с осадками вернется в Нижний Новгород в эти выходные. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Погода".
Так, в субботу, 19 июля, прогнозируется последний солнечный день перед очередной дождливой неделей. Воздух прогреется до +22…+24 градусов, но по ощущениям станет прохладнее. Днем будет ясно, но к вечеру небо заволокут тучные облака, предвещая осадки.
Пасмурно будет и утром в воскресенье, 20 июля, а ближе к вечеру начнется небольшой дождь. Несмотря на это, температура поднимется до +26 градусов.
По предварительным данным, дожди продлятся вплоть до следующих выходных. Магнитное поле в субботу и воскресенье будет спокойным.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+