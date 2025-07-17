Роспотребнадзор назвал нижегородские водоемы, где можно купаться

В Нижегородской области продолжается санитарный контроль водоемов, предназначенных для летнего отдыха. Региональное управление Роспотребнадзора ведет плановые проверки качества воды, чтобы обеспечить безопасность купающихся.
Специалисты ведомства провели лабораторные исследования и признали безопасными для купания 12 водоемов. Пробы воды анализировались по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.
Отбор проб осуществляется в зонах массового отдыха, где наблюдается наибольшая концентрация людей. Контроль проводится регулярно в течение всего купального сезона.
По данным на 18 июля 2025 года, санитарным требованиям соответствуют следующие водоемы:
Роспотребнадзор ежегодно в начале лета проводит комплексную проверку водоемов, используемых для купания. По итогам исследований выдается санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов установленным нормам.
Ранее сообщалось, что нижегородец временно лишился слуха после того, как искупался в одной из местных рек.
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