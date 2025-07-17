СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 июля 2025 13:22  [79] Роспотребнадзор назвал нижегородские водоемы, где можно купаться
19 июля 2025 12:25  [102] Многодетным нижегородцам помогут с поиском работы
19 июля 2025 11:16  [139] Нижегородцам рассказали об опасности наборов для самопломбирования зубов
19 июля 2025 08:00  [203] 71 млн рублей выделит область на расселение трех домов в Студеном квартале
18 июля 2025 20:00  [298] Плановые работы на РТС затронут теле- и радиовещание в Нижегородской области
18 июля 2025 19:34  [244] Евгений Люлин рассказал про новую региональную награду для доноров
18 июля 2025 18:50  [256] Ветеранам СВО, завершившим обучение по программе "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий", вручили дипломы
18 июля 2025 18:00  [315] Ремонт дворов проверили в Приокском районе Нижнего Новгорода
18 июля 2025 16:43  [380] В Госдуме предлагают ввести карантин для мигрантов из-за вспышки менингита
18 июля 2025 16:30  [252] Валерий Логинов: "Программа "Герои. Нижегородская область" – это уникальная возможность применить опыт на благо страны"
Общество

Роспотребнадзор назвал нижегородские водоемы, где можно купаться

19 июля 2025 13:22  [79] Общество
Роспотребнадзор назвал нижегородские водоемы, где можно купаться

В Нижегородской области продолжается санитарный контроль водоемов, предназначенных для летнего отдыха. Региональное управление Роспотребнадзора ведет плановые проверки качества воды, чтобы обеспечить безопасность купающихся.

Специалисты ведомства провели лабораторные исследования и признали безопасными для купания 12 водоемов. Пробы воды анализировались по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. 

Отбор проб осуществляется в зонах массового отдыха, где наблюдается наибольшая концентрация людей. Контроль проводится регулярно в течение всего купального сезона.

По данным на 18 июля 2025 года, санитарным требованиям соответствуют следующие водоемы:

  • Озеро ПКиО 2 очереди, проспект Молодежный (Автозаводский район);
  • оба пляжа озера Силикатного (Ленинский район);
  • оба пляжа озера Сортировочного (Канавинский район);
  • озеро Лунское и озеро Пестичное (Сормовский район);
  • озеро Светлоярское, пляж на улице Мокроусова (Сормовский район);
  • Верхнее озеро, Щелоковский хутор (Приокский район);
  • Третье озеро, Щелоковский хутор (Советский район);
  • Верхний пруд, три пляжа (городской округ город Выкса);
  • озеро "У Крутой горы" (город Богородск);
  • озеро Святое, поселок Пушкино (город Дзержинск);
  • река Волга (город Лысково).

Роспотребнадзор ежегодно в начале лета проводит комплексную проверку водоемов, используемых для купания. По итогам исследований выдается санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов установленным нормам.

Ранее сообщалось, что нижегородец временно лишился слуха после того, как искупался в одной из местных рек.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Водоёмы Купальный сезон Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
10 июня 2025 19:10  [1345] Двое мужчин утонули в Нижегородской области за один день
06 июня 2025 09:45  [764] Нижегородцам рассказали, как не заразиться церкариозом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород провожал IX Горький fest: фоторепортаж
17 июля 2025 15:00Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных