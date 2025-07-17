Роспотребнадзор назвал нижегородские водоемы, где можно купаться Общество

В Нижегородской области продолжается санитарный контроль водоемов, предназначенных для летнего отдыха. Региональное управление Роспотребнадзора ведет плановые проверки качества воды, чтобы обеспечить безопасность купающихся.

Специалисты ведомства провели лабораторные исследования и признали безопасными для купания 12 водоемов. Пробы воды анализировались по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

Отбор проб осуществляется в зонах массового отдыха, где наблюдается наибольшая концентрация людей. Контроль проводится регулярно в течение всего купального сезона.

По данным на 18 июля 2025 года, санитарным требованиям соответствуют следующие водоемы:

Озеро ПКиО 2 очереди, проспект Молодежный (Автозаводский район);

оба пляжа озера Силикатного (Ленинский район);

оба пляжа озера Сортировочного (Канавинский район);

озеро Лунское и озеро Пестичное (Сормовский район);

озеро Светлоярское, пляж на улице Мокроусова (Сормовский район);

Верхнее озеро, Щелоковский хутор (Приокский район);

Третье озеро, Щелоковский хутор (Советский район);

Верхний пруд, три пляжа (городской округ город Выкса);

озеро "У Крутой горы" (город Богородск);

озеро Святое, поселок Пушкино (город Дзержинск);

река Волга (город Лысково).

Роспотребнадзор ежегодно в начале лета проводит комплексную проверку водоемов, используемых для купания. По итогам исследований выдается санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов установленным нормам.

Ранее сообщалось, что нижегородец временно лишился слуха после того, как искупался в одной из местных рек.