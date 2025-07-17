Рейс в Москву отменили в аэропорту Нижнего Новгорода 20 июля

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Рейс в Москву отменили в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствуют данные табло воздушной гавани.
Еще два рейса задержали. Так, самолет в Екатеринбург должен был улететь в 07:20, а в Москву - в 00:15. На оба завершена посадка.
Отметим, что ночью аэропорт временно приостанавливал работу из-за угрозы атаки БПЛА.
В воздушной гавани сообщили, что кроме того, в связи с ограничениями, вводимых ночью в аэропортах московской воздушной зоны, часть рейсов была перенаправлена в Нижний Новгород.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью средствами противовоздушной обороны были сбиты пять беспилотников над территорией Нижегородской области.
Губернатор Глеб Никитин сообщил, что вражеские беспилотники направлялись на промышленную территорию. По предварительным данным пострадавших нет.
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