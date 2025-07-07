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Общество

Доставку товаров аэрокурьерами тестируют в Нижнем Новгороде

10 июля 2025 09:36  [57] Общество
Доставку товаров аэрокурьерами тестируют в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде стартовало клиентское тестирование доставки заказов при помощи аэрокурьеров. Проект реализуется автономной некоммерческой организацией "Горький Тех" совместно с онлайн-сервисом "Самокат".

Тестовые полеты стали возможны благодаря национальному проекту "Беспилотные авиационные системы" и введенному в 2024 году экспериментальному правовому режиму (ЭПР) на территории Нижегородской области. Оператором ЭПР выступает "Горький Тех".

По словам директора организации Романа Рензина, использование ЭПР позволяет проводить испытания автономных авиационных решений в реальных условиях с минимальными ограничениями, при этом не снижая требований к безопасности. Он подчеркнул, что подобный формат ускоряет внедрение инновационных разработок. "Проект аэродоставки — это ещё один шаг в сторону активного развития беспилотной авиации в регионе и её интеграции в повседневную жизнь", — отметил Рензин.

Доставку выполняют аэрокурьеры, созданные нижегородской компанией "Клеверкоптер". В пилотном режиме тестируется маршрут от склада на улице Баграмяна (Советский район) до постамата на улице Бархатной в деревне Кузнечиха. Там клиенты смогут забирать свои заказы. Дополнительно прорабатываются и другие направления доставки — о запуске новых маршрутов сообщат позднее.

Операторы, управляющие запуском дронов, носят форму с логотипами компаний. Сам аэрокурьер маркирован логотипами Clevercopter со всех сторон. В ближайшее время устройства оснастят светосигнальным оборудованием для повышения видимости и упрощения идентификации в воздухе.

Гендиректор ООО "Клеверкоптер" Сергей Гусев рассказал, что компания занимается разработкой аэрологистических решений с 2018 года. По его словам, беспилотник "Курьер-30" стал первым в своем классе аппаратом, включённым в реестр отечественной продукции Минпромторга России. Ранее в этом году компания уже использовала аналогичные беспилотные летательные аппараты для транспортировки биоматериалов. "Мы стремимся к тому, чтобы аэрологистика стала массовой, безопасной и доступной", — подчеркнул он.

Безопасность полетов и техническое сопровождение обеспечивают специалисты "Клеверкоптера". Аппараты движутся автономно — их маршруты запрограммированы заранее. Однако каждый полёт контролируется оператором, который при необходимости может взять управление на себя. Кроме того, аэрокурьеры снабжены парашютной системой, служащей дополнительной мерой безопасности.

Развитие беспилотной авиации в регионе ведётся в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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Теги:
беспилотники Курьеры Нацпроект
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