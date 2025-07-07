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Общество

Нижегородцам напомнили об ответственности за публикации о военных объектах и БПЛА

09 июля 2025 15:58  [98] Общество
Нижегородцам напомнили об ответственности за публикации данных о военных объектах и БПЛА

Оперативный штаб Нижегородской области напомнил жителям региона о действующем запрете на распространение в интернете и СМИ информации, связанной с военной инфраструктурой и последствиями атак беспилотников.

Под ограничение попадают данные, которые могут указывать на местоположение или повреждения военных и критически важных объектов, включая сведения о дислокации и передислокации Вооружённых сил России.

Запрещено публиковать фото, видео и другую информацию о падении обломков беспилотных летательных аппаратов, а также об использовании оружия, систем ПВО, радиоэлектронной борьбы и других средств поражения, если это позволяет определить их тип, маршрут или место запуска.

Решение о запрете было принято ранее региональным оперативным штабом. За его нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 2.26 Кодекса Нижегородской области "Об административных правонарушениях".

Штрафы за публикацию запрещённой информации составляют:

— для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей;

— для должностных лиц — от 10 000 до 30 000 рублей;

— для юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей.

Ранее сообщалось, что 5 июля в регионе была отражена атака вражеского беспилотника самолетного типа. 

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Теги:
Безопасность беспилотники
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