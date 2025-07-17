Мамаду Майга возглавил "Пари НН" в новом сезоне

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Полузащитник Мамаду Майга назначен новым капитаном футбольного клуба "Пари НН". Такое решение принял тренерский штаб команды во главе с Алексеем Шпилевским накануне старта сезона-2025/26.
30-летний футболист из Мали выступает за нижегородцев с 2022 года. За это время он провёл 64 матча и забил один мяч.
До этого капитаном команды был Кирилл Гоцук, покинувший клуб в межсезонье по завершении контракта.
Вице-капитанами "Пари НН" стали вратарь Никита Медведев и полузащитник Николай Калинский.
В клубе добавили, что сегодня команда сыграет первый матч сезона с "Краснодаром". Встреча пройдет на "Ак Барс Арене" в Казани.
Ранее стало известно, что "Пари НН" хочет попасть в ТОП-10 команд РПЛ.
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