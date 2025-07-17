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Спорт

Мамаду Майга возглавил "Пари НН" в новом сезоне

20 июля 2025 11:45  [3] Спорт
Мамаду Майга возглавил Пари НН в новом сезоне

Фото: ФК "Пари НН"

Полузащитник Мамаду Майга назначен новым капитаном футбольного клуба "Пари НН". Такое решение принял тренерский штаб команды во главе с Алексеем Шпилевским накануне старта сезона-2025/26.

30-летний футболист из Мали выступает за нижегородцев с 2022 года. За это время он провёл 64 матча и забил один мяч.

До этого капитаном команды был Кирилл Гоцук, покинувший клуб в межсезонье по завершении контракта. 

Вице-капитанами "Пари НН" стали вратарь Никита Медведев и полузащитник Николай Калинский.

В клубе добавили, что сегодня команда сыграет первый матч сезона с "Краснодаром". Встреча пройдет на "Ак Барс Арене" в Казани.

Ранее стало известно, что "Пари НН" хочет попасть в ТОП-10 команд РПЛ.

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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