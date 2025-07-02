ФК "Пари НН" не вернется на домашний стадион до осени Спорт

Нижегородский футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" рассчитывает вернуться на домашний стадион уже осенью. Об этом изданию "РБ Спорт" рассказал генеральный директор команды Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, "Пари НН" начнет чемпионат на резервной арене в Саранске. Официальной причиной "переезда" называют проходящие на арене ремонтные работы. Однако также была информация, что на нижегородской арене пройдет выставка компании "Росатом".

По словам Мелик-Гусейнова, пока неизвестно, сколько матчей клубу придется провести вне родного поля. Он отметил, что на объекте уже стартовали работы по внешней отделке, планируется обновление внутренних помещений и ремонт кровли. После завершения этих этапов потребуется восстановление газона, поскольку строительные работы могут повредить покрытие.

"Сроков от коллег мы пока не получили. Хочется верить, что это будет короткий срок. До зимы - точно нет. Думаю, осенью команда вернется на свой домашний стадион", — подчеркнул генменеджер.

Губернатор Глеб Никитин также поддержал идею о временном переносе матчей в столицу Мордовии.

Ранее сообщалось, что первый стыковой матч "Сочи" - "Пари НН" не был признан договорным.