Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
04 июля 2025 16:40  [80] ФК "Пари НН" не вернется на домашний стадион до осени
03 июля 2025 18:18  [424] Результаты стыков "Сочи" - "Пари НН" не аннулируют из-за скандала со ставками
03 июля 2025 15:25  [677] Нижегородское "Торпедо" и московское ЦСКА обменялись нападающими
03 июля 2025 12:59  [1158] Нижегородское "Торпедо" начнет новый сезон с домашней серии
02 июля 2025 17:44  [277] Семейный турнир по исконно русским видам спорта прошел в Нижнем Новгороде
01 июля 2025 13:35  [402] Уфимцы победили в Международном воздухоплавательном кубке в Нижнем Новгороде
30 июня 2025 13:24  [899] Состав ХК "Торпедо" сформирован на 90%
30 июня 2025 09:03  [561] Тренер Шпилевский похвалил самоотдачу игроков ФК "Пари НН"
29 июня 2025 17:44  [678] Стали известны соперники ФК "Пари НН" на Кубке России
29 июня 2025 15:25  [616] Нижегородской Ледовой арене на Стрелке присвоен официальный адрес
Спорт

ФК "Пари НН" не вернется на домашний стадион до осени

04 июля 2025 16:40  [80] Спорт
ФК Пари НН не вернется на домашний стадион до осени

Нижегородский футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" рассчитывает вернуться на домашний стадион уже осенью. Об этом изданию "РБ Спорт" рассказал генеральный директор команды Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, "Пари НН" начнет чемпионат на резервной арене в Саранске. Официальной причиной "переезда" называют проходящие на арене ремонтные работы. Однако также была информация, что на нижегородской арене пройдет выставка компании "Росатом".

По словам Мелик-Гусейнова, пока неизвестно, сколько матчей клубу придется провести вне родного поля. Он отметил, что на объекте уже стартовали работы по внешней отделке, планируется обновление внутренних помещений и ремонт кровли. После завершения этих этапов потребуется восстановление газона, поскольку строительные работы могут повредить покрытие.

"Сроков от коллег мы пока не получили. Хочется верить, что это будет короткий срок. До зимы - точно нет. Думаю, осенью команда вернется на свой домашний стадион", — подчеркнул генменеджер.

Губернатор Глеб Никитин также поддержал идею о временном переносе матчей в столицу Мордовии.

Ранее сообщалось, что первый стыковой матч "Сочи" - "Пари НН" не был признан договорным.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
30 июня 2025 09:03  [561] Тренер Шпилевский похвалил самоотдачу игроков ФК "Пари НН"
29 июня 2025 17:44  [678] Стали известны соперники ФК "Пари НН" на Кубке России
22 июня 2025 14:45  [856] "Пари НН" начинает сезон матчем с "Краснодаром" и завершает игрой в Казани
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных