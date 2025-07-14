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Спорт

Мелик-Гусейнов опроверг слухи об уходе Боселли из "Пари НН"

15 июля 2025 13:41  [114] Спорт
Мелик-Гусейнов опроверг слухи об уходе Боселли из Пари НН

Фото: ФК "Пари НН"

Руководство футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" прокомментировало слухи о возможном уходе уругвайского форварда Хуана Боселли. Информацию о возможном переходе спортсмена в ведущие клубы Российской премьер-лиги ранее озвучил отец и по совместительству агент футболиста.

Генеральный директор нижегородской команды Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что сам игрок не проявляет настойчивого желания покинуть клуб и активно развивается в составе "Пари НН". Гендиректор выразил готовность вступить в переговоры при появлении достойного предложения, однако сейчас разговоры о трансфере являются спекуляцией.

"У Боселли нет настойчивого желания уйти из клуба. Каждый человек хочет расти, но нет такого, что он спит и видит, как переходит в топ-клуб РПЛ. Он член нашей команды, активно развивается. Если будет достойное предложение, клуб вступит в переговоры. Но сейчас это больше спекулятивная история, чем реальная", — заявил Мелик-Гусейнов изданию "Чемпионат".

Напомним, уругвайский нападающий присоединился к "Пари НН" в сентябре 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч, отметившись 11 голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что нижегородцы начнут новый сезон РПЛ на на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани.

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Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
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