Мелик-Гусейнов опроверг слухи об уходе Боселли из "Пари НН"

Фото:
Руководство футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" прокомментировало слухи о возможном уходе уругвайского форварда Хуана Боселли. Информацию о возможном переходе спортсмена в ведущие клубы Российской премьер-лиги ранее озвучил отец и по совместительству агент футболиста.
Генеральный директор нижегородской команды Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что сам игрок не проявляет настойчивого желания покинуть клуб и активно развивается в составе "Пари НН". Гендиректор выразил готовность вступить в переговоры при появлении достойного предложения, однако сейчас разговоры о трансфере являются спекуляцией.
"У Боселли нет настойчивого желания уйти из клуба. Каждый человек хочет расти, но нет такого, что он спит и видит, как переходит в топ-клуб РПЛ. Он член нашей команды, активно развивается. Если будет достойное предложение, клуб вступит в переговоры. Но сейчас это больше спекулятивная история, чем реальная", — заявил Мелик-Гусейнов изданию "Чемпионат".
Напомним, уругвайский нападающий присоединился к "Пари НН" в сентябре 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч, отметившись 11 голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что нижегородцы начнут новый сезон РПЛ на на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+