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Спорт

Нижегородцы получат скидки в ряд спортивных учреждений с картой жителя

20 июля 2025 15:07  [482] Спорт
Нижегородцы получат скидки в ряд спортивных учреждений с картой жителя

Пользователи "Карты жителя Нижегородской области" получили возможность со скидкой посещать ряд спортивных объектов и культурные учреждения региона.  Об этом сообщил Центр координации проектов цифровой экономики. 

Новые предложения уже доступны в разделе "Партнеры" на официальном портале и в мобильном приложении проекта. Чтобы воспользоваться акцией, достаточно предъявить карту при покупке билета или получить специальный код в приложении.

Как напомнил директор центра Виталий Климашов, с 2025 года по карте также можно будет получить скидки в Нижегородский театр кукол и при оплате проезда на фуникулере. 

К участию в проекте приглашаются и организации. Партнеры могут публиковать информацию о своих услугах, условиях акций, сроках действия предложений и размещать купоны. Для этого необходимо подать заявку в разделе "Стать нашим партнером" на портале.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", запущенного по поручению президента РФ. Она направлена на повышение цифровой доступности и улучшение качества жизни граждан.

Ранее сообщалось, что родители будущих первоклассников из Нижегородской области уже сейчас могут оформить "Карту школьника" на портале "Карта жителя". 

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Теги:
Нацпроект цифровизация
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