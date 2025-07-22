Леса нельзя посещать почти в 15 районах Нижегородской области Общество

Власти Нижегородской области ограничили доступ в леса на территории 14 муниципалитетов в связи с повышенным риском возникновения пожаров. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Причиной введения ограничений стал установленный в этих районах 4 класс пожарной опасности. Данный уровень означает высокую вероятность возгораний в лесных массивах, что требует дополнительных мер безопасности, включая полный запрет на посещение лесов для граждан.

Под действие запрета попали следующие муниципальные округа: Дзержинск, Балахнинский, Богородский, Бутурлинский, Володарский, Воротынский, Воскресенский, Княгининский, Краснооктябрьский, Павловский, Пильнинский, Семеновский, Сергачский и Спасский.

Кроме того, в 37 других районах области, включая Арзамас, Выксу, Нижний Новгород, Кулебаки и Бор, установлен 3 класс пожарной опасности. Это означает, что ситуация в этих муниципалитетах также требует внимания, однако пока не требует полного ограничения на посещение лесов.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности, воздерживаться от разведения огня и по возможности избегать посещения природных территорий.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект поможет определять пожары и нелегальные вырубки в нижегородских лесах.