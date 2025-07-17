Московский ливень заставил Нижний Новгород усилить дежурство дорожных служб Общество

Фото: Кира Мишина

Дорожные службы Нижнего Новгорода переведены в режим повышенной готовности из-за сильных дождей, обрушившихся на соседние регионы. В частности, в Московской области за сутки выпало до 84% месячной нормы осадков, и ливень там продолжается.

По информации метеорологов, 21 июля может стать самым дождливым в истории наблюдений в столице с 1879 года. В связи с этим в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода заявили, что внимательно отслеживают погодную обстановку в соседних регионах и оперативно реагируют на изменения.

"У нас в городе тоже периодически идет дождь, но он менее интенсивный, чем в Москве. С самого утра на улицах работают водооткачивающие машины, устраняются локальные подтопления. Бригады прочищают ливневые решетки от мусора и опавшей листвы", — сообщили в департаменте.

В ведомстве добавили, что в ближайшие сутки в Нижний Новгород может прийти более мощный грозовой фронт из столицы. В этом случае работа коммунальных служб будет организована в круглосуточном режиме.

Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города напоминает жителям о мерах предосторожности во время непогоды. Горожан просят по возможности не выходить на улицу, не укрываться под деревьями, а автомобилистам — снизить скорость, соблюдать дистанцию и не парковаться рядом с деревьями.

Ранее сообщалось, что сильные дожди задержатся в Нижегородской области на сутки.