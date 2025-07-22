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Общество

Дождливая и прохладная погода ждет нижегородцев на следующей неделе

20 июля 2025 14:01  [737] Общество
Дождливая и прохладная погода ждет нижегородцев на следующей неделе

На предстоящей неделе в Нижнем Новгороде ожидается похолодание и переменчивая погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха опустится до +20 градусов, а в начале недели пройдут дожди. Ветер будет слабым — до 4 м/с, с порывами до 12 м/с.

В понедельник, 21 июля, днем прогнозируется дождь, температура воздуха составит около +19 градусов. Ночью осадки прекратятся, ожидается около +17.

Во вторник, 22 июля, станет теплее — до +25 градусов днем. Однако дождливая погода сохранится. Ночью — без осадков, +17.

В среду, 23 июля, вновь возможны кратковременные дожди в дневные часы. Температура останется на уровне +25, ночью — +21 и без осадков.

В четверг, 24 июля, дожди продолжатся днем, воздух прогреется до +24. Ночью установится ясная погода, температура составит +19.

С пятницы, 25 июля, осадки прекратятся. В этот день синоптики обещают до +26 градусов днем и +16 ночью.

В выходные, 26 и 27 июля, в регионе ожидается сухая и тёплая погода. В субботу и воскресенье днем воздух прогреется до +26 и +27 градусов соответственно, ночью — около +17.

Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря придет в Нижний Новгород в начале рабочей недели.

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