Дождливая и прохладная погода ждет нижегородцев на следующей неделе

На предстоящей неделе в Нижнем Новгороде ожидается похолодание и переменчивая погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха опустится до +20 градусов, а в начале недели пройдут дожди. Ветер будет слабым — до 4 м/с, с порывами до 12 м/с.
В понедельник, 21 июля, днем прогнозируется дождь, температура воздуха составит около +19 градусов. Ночью осадки прекратятся, ожидается около +17.
Во вторник, 22 июля, станет теплее — до +25 градусов днем. Однако дождливая погода сохранится. Ночью — без осадков, +17.
В среду, 23 июля, вновь возможны кратковременные дожди в дневные часы. Температура останется на уровне +25, ночью — +21 и без осадков.
В четверг, 24 июля, дожди продолжатся днем, воздух прогреется до +24. Ночью установится ясная погода, температура составит +19.
С пятницы, 25 июля, осадки прекратятся. В этот день синоптики обещают до +26 градусов днем и +16 ночью.
В выходные, 26 и 27 июля, в регионе ожидается сухая и тёплая погода. В субботу и воскресенье днем воздух прогреется до +26 и +27 градусов соответственно, ночью — около +17.
Ранее сообщалось, что мощная магнитная буря придет в Нижний Новгород в начале рабочей недели.
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