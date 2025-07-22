Сильные дожди придут в Нижегородскую область на сутки Общество

На территории Нижегородской области, включая Нижний Новгород, в течение 21 июля ожидаются продолжительные и местами интенсивные осадки. Как сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", сильные дожди сохранятся и в вечерние часы.

Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. В первую очередь речь идёт о локальных подтоплениях, вызванных засорёнными ливневыми стоками и нарушениями в работе дренажных систем.

Кроме того, в условиях обильных осадков возрастает риск оползней и склоновых смывов, а также увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий.

ГУ МЧС России по Нижегородской области призывает жителей соблюдать меры предосторожности. Водителям настоятельно рекомендуется снижать скорость движения, особенно на участках с грунтовыми дорогами и неустойчивыми обочинами. В условиях плохой видимости и мокрого покрытия повышается риск заносов и потери управления автомобилем.

Ранее сообщалось, что дожди продолжатся на протяжении всей рабочей недели.