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Сильные дожди придут в Нижегородскую область на сутки

21 июля 2025 10:46  [455] Общество
Сильные дожди накроют Нижегородскую область на сутки

На территории Нижегородской области, включая Нижний Новгород, в течение 21 июля ожидаются продолжительные и местами интенсивные осадки. Как сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", сильные дожди сохранятся и в вечерние часы.

Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. В первую очередь речь идёт о локальных подтоплениях, вызванных засорёнными ливневыми стоками и нарушениями в работе дренажных систем.

Кроме того, в условиях обильных осадков возрастает риск оползней и склоновых смывов, а также увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий.

ГУ МЧС России по Нижегородской области призывает жителей соблюдать меры предосторожности. Водителям настоятельно рекомендуется снижать скорость движения, особенно на участках с грунтовыми дорогами и неустойчивыми обочинами. В условиях плохой видимости и мокрого покрытия повышается риск заносов и потери управления автомобилем.

Ранее сообщалось,  что дожди продолжатся на протяжении всей рабочей недели.

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