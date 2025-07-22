Житель Нижегородской области выиграл в лотерею почти 7 млн рублей Общество

Участник 5109-го тиража государственной лотереи из Нижегородской области стал обладателем крупного денежного приза. Дмитрий С., имя которого обнародовано пресс-службой лотерейной компании, выиграл 6 371 700 рублей.

Дополнительный выигрыш в размере 480 000 рублей принесло ему участие в розыгрыше с добавочными номерами. Таким образом, общая сумма выигрыша составила 6 851 700 рублей.

"Я был искренне рад осознать, что мне улыбнулась удача и я смог выиграть значительную сумму", — поделился впечатлениями счастливый обладатель выигрыша.

Как рассказал нижегородец, полученные средства он планирует направить, прежде всего, на нужды своей семьи. Кроме того, часть суммы он хочет использовать в качестве первоначального взноса на покупку квартиры для дочери.

Ранее сообщалось, что слесарь из Нижегородской области выиграл миллион рублей в лотерее.