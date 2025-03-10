Житель Нижегородской области выиграл 1,4 млн в лотерее Экономика

Житель региона выиграл 1,4 млн рублей с государственной лотерее. Об этом сообщает пресс-служба "Столото".

Суперприз лотереи на сумму 1 454 033 рублей был разыгран 18 марта.

Житель Нижегородской области купил билет в мобильном приложении "Столото" за 900 рублей на 2 тиража подряд. Участник также отметил дополнительные числа в билете, увеличив свой выигрыш на 31 тысячу рублей. В итоге счастливчик получит 1 485 033 рублей.

Ранее сообщалось, житель Нижегородской области выиграл 16,6 млн рублей в Международный женский день.