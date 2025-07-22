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Общество

Дмитрий Чернышенко провел заседание по развитию российской науки

22 июля 2025 19:30  [221] Общество
Дмитрий Чернышенко провел заседание по развитию российской науки

Фото: пресс-служба Правительства России

Под председательством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко состоялось заседание Координационного комитета, курирующего реализацию Десятилетия науки и технологий. Участники встречи подвели промежуточные итоги и обсудили подготовку к пятому Конгрессу молодых ученых, который пройдет в ноябре 2025 года.

По словам Чернышенко, инициатива, запущенная по указу Президента Владимира Путина, призвана укрепить роль науки и технологий в решении стратегических задач страны. Главная цель — достижение технологического лидерства России. Для этого реализуется комплексный план, направленный на популяризацию научных знаний и получение ощутимого социально-экономического эффекта.

Вице-премьер также отметил, что Конгресс молодых ученых стал частью национального проекта "Молодёжь и дети". Он объединяет представителей научного сообщества, бизнеса и органов власти, создавая площадку для диалога и совместной работы.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в 2024 году интерес молодежи к инженерным специальностям продолжает расти. Прием на эти направления увеличился на 7%, достигнув 228 тысяч студентов. Также, по его словам, родители всё чаще положительно оценивают профессию ученого.

Заместитель министра Денис Секиринский добавил, что в рамках Десятилетия науки и технологий уже проведено свыше 3 тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 4 миллионов человек. В стране активно развивается научное волонтёрство, появляются детские научные площадки и новые маршруты научного туризма.

Глава АНО "Национальные приоритеты" София Малявина отметила, что только за первое полугодие 2025 года в российских СМИ опубликовано более 24 тысяч материалов, посвящённых науке и технологиям.

Советник Президента РФ Антон Кобяков анонсировал расширение международного участия в предстоящем Конгрессе. По его словам, уже подано свыше 1600 заявок, включая заявки от зарубежных ученых. Среди новых форматов — Форум по гуманитарным исследованиям стран БРИКС и выставочные кластеры, посвящённые ключевым направлениям научного развития.

В обсуждении также приняли участие глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова, ректоры ведущих университетов и представители научной элиты. Они представили свои предложения по дальнейшему развитию проектов в рамках Десятилетия науки и технологий.

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые разработали уникальную антенну для мониторинга кровотока.

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Теги:
Наука Нацпроект Технологии
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