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Наука

Новая система в нижегородском СПИД-центре выполняет до 50 тысяч анализов в сутки

10 июля 2025 17:21  [33] Наука
Новая система в нижегородском СПИД-центре выполняет до 50 тысяч анализов в сутки

Фото: Алексей Никонов

В Нижегородском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями начала работу роботизированная лабораторная система, способная обрабатывать до 50 тысяч образцов крови в сутки.

Теперь внедрение высокотехнологичного комплекса позволяет не только справляться с растущими объемами тестирования на ВИЧ, но и существенно улучшает качество и оперативность диагностики в целом.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Чечерина, запуск роботизированной системы вывел региональную лабораторную службу на новый уровень. Он отметил, что автоматизация позволила сократить время получения результатов с 15 до 2 часов.

"Это не просто ускорение процессов, а реальное повышение качества медицинской помощи. Мы также освободили медицинских специалистов от рутинной работы, минимизировали человеческий фактор и создали платформу для дальнейшего внедрения цифровых технологий в здравоохранение", – отметил Чечерин.

Новая лаборатория не ограничивается только диагностикой ВИЧ-инфекции. Система позволяет проводить широкий спектр исследований: от онкологических маркеров до кардиологических тестов. Как пояснила министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова, оборудование соответствует международным стандартам качества и полностью интегрировано с Единой цифровой платформой здравоохранения.

Кроме того, благодаря цифровой интеграции врачи могут отслеживать ход исследований в режиме реального времени, а пациенты и медучреждения получать результаты через портал Госуслуг.

Главный врач СПИД-центра Соломон Апоян рассказал, что производительность учреждения выросла в несколько раз. Если в период пандемии 40 сотрудников выполняли до 15 тысяч анализов в день, то теперь автоматизированная система справляется с 50 тысячами исследований ежедневно.

"Точность диагностики значительно повысилась благодаря современным иммунохимическим анализаторам, при этом система имеет серьёзный резерв мощности и может масштабироваться по мере роста потребностей", – добавил Апоян.

Внедрение роботизированной лаборатории стало частью реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", стартовавшего в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина и направленного на увеличение продолжительности жизни к 2030 году.  

Ранее сообщалось, что новый корпус лаборатории Роспотребнадзора открылся в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект СПИД
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