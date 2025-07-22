Туроператоры корректируют маршруты из-за инцидента на Городецком гидроузле

В связи с внештатной ситуацией, произошедшей 22 июля на Городецком гидроузле, туристические компании Нижегородской области пересматривают планы маршрутов для круизных пассажиров. Об этом сообщил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.
По его словам, туроператоры оперативно предлагают альтернативные решения: пересадку на другие суда, изменение маршрутов, а также доставку туристов к пунктам назначения с помощью наземного и водного транспорта.
Согласно информации регионального минтуризма, в этот день планировалось прохождение через шлюзы десяти судов круизного и прогулочного флота. Однако часть из них уже изменила курс, а некоторые туристы были перевезены по суше.
Для гостей, оказавшихся в ожидании, организуются экскурсионные программы по достопримечательностям Нижегородской области. Все профильные службы туротрасли региона работают в режиме повышенной готовности.
Кроме того, компания "Водолет" сообщила об отмене рейса "Метеора" из Нижнего Новгорода в Ярославль, который был запланирован на 25 июля.
Ранее сообщалось, что авария на Городецком гидроузле не отразилась на работе Нижегородской ГЭС.
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