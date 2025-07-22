Демонтажные работы повредили целостность шлюза на Городецком гидроузле Происшествия

В Нижегородской области проводится проверка по факту инцидента на Городецком гидроузле, где в ходе демонтажных работ была нарушена целостность камеры шлюза № 15А.

По информации Приволжской транспортной прокуратуры, происшествие произошло днем 22 июля. В результате повреждения шлюза было временно остановлено движение судов и приостановлено шлюзование. Пострадавших в результате инцидента нет.

На место прибыли и.о. заместителя Нижегородского транспортного прокурора и представители администрации Волжского бассейна.

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности судоходства. В рамках надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, и при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее сообщалось, что ограничения по осадке судов введены на шлюзах Городецкого гидроузла на участке Волги между Городцом и Нижним Новгородом.