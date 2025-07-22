Авария на Городецком гидроузле не повлияла на работу Нижегородской ГЭС Общество

Фото: Александр Воложанин

Работа Нижегородской гидроэлектростанции продолжается в штатном режиме, несмотря на инцидент, произошедший на Городецком гидроузле. Обрушение части сооружения в процессе строительных работ не оказало влияния на функционирование напорных гидротехнических объектов и саму электростанцию.

Как сообщили в филиале ПАО "РусГидро" – "Нижегородская ГЭС", предприятие стабильно выполняет предписанный режим, установленный Федеральным агентством водных ресурсов. В настоящее время средние сбросные расходы составляют 1100–1150 м³/с, что соответствует нормативам.

Напомним, частичное разрушение конструкции произошло 22 июля примерно в 11:00. На участке между шлюзами №15 и №16 обрушился оголовок, в результате чего была затоплена строящаяся камера шлюза 15А.

На место происшествия оперативно прибыли представители Росморречфлота и ФКУ "Ространсмодернизация". Специалисты приступили к обследованию поврежденного участка. В настоящее время проводится комплекс технических мероприятий, направленных на оценку состояния сооружений, устранение последствий аварии и восстановление безопасных условий для судоходства.

Согласно информации Росморречфлота, движение судов через Городецкий гидроузел временно приостановлено. Сроки возобновления навигации будут определены после завершения всех обследований.