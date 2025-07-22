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Экономика

Благоустройство сквера возле собора Александра Невского перенесли на 2026 год

23 июля 2025 12:20  [107] Экономика
Благоустройство сквера возле собора Александра Невского перенесли на 2026 год

Фото: Кира Мишина

Благоустройство сквера возле собора Александра Невского перенесли на 2026 год. Об этом стало известно 23 июля на заседании городской думы, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Во время доклада об очередной корректировке бюджета директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин сообщил, что доходная часть бюджета предлагается к увеличению на 182,4 млн рублей. Это произойдёт за счёт роста собственного вклада на 436,8 млн рублей и сокращения объёма межбюджетных трансфертов на 254,4 млн рублей.

В частности, за счет работ по благоустройству сквера возле собора Александра Невского на 281,7 млн рублей (в связи с отзывом гарантийного письма губернатора Нижегородской области), а также на строительство и реконструкцию дорог — на 44,2 млн рублей.

Увеличиваются расходы по департаменту образования — на 17,5 млн рублей на капитальный ремонт кровли и отделочные работы в детском саду № 225; по департаменту строительства — на 400 тыс. рублей на переселение граждан из аварийного жилья; на освещение города направляется 53 млн рублей.

За счёт собственных доходов расходы увеличиваются на 436 млн рублей. В том числе: на возмещение затрат МП "Нижегородское метро" — 363,4 млн рублей; ещё на 400 тыс. рублей больше направят на содержание библиотек; дополнительно 73 млн рублей — на переселение граждан из аварийного жилья.

Также предлагается внести изменения в расходную часть бюджета за счёт перераспределения ассигнований и фактически сложившейся экономии в размере 317,5 млн рублей.

Общий объём доходов городской казны, таким образом, составит 73,48 млрд рублей, общий объём расходов — 77,18 млрд рублей. Размер дефицита — 3,69 млрд рублей.

Председатель постоянной комиссии думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман отметил, что снижение трансфертных поступлений связано с переносом работ возле собора Александра Невского и ремонтом дорог на следующий год.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области выделило 281 млн рублей на благоустройство территории возле собора Александра Невского. В конце апреля был объявлен конкурс на проведение работ. Его несколько раз переносили, но в итоге электронный аукцион отменили

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Теги:
Благоустройство Бюджет Гордума
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