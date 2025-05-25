Конкурс на благоустройство сквера возле Александро-Невского храма отменили

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Конкурс на благоустройство сквера возле Александро-Невского собора на Стрелке в Нижнем Новгороде отменен. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Письмо с просьбой отменить закупку в адрес департамента экономического развития и инвестиций нижегородской мэрии направила администрация Канавинского района. Причина решения не указана.
Напомним, конкурс объявили в конце апреля. Сообщалось, что на благоустройство территории между собором и улицей Совнаркомовской выделено 275 млн рублей. Подрядчик должен был до 1 декабря 2025 года завершить укладку дорожного покрытия, установить малые архитектурные формы, провести озеленение территории, обустроить систему автоматического полива и выполнить другие предусмотренные работы.
Конкурс несколько раз переносился, в итоге электронный аукцион отменили.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершили благоустройство сквера имени Гусева. Он стал первым объектом, сданным в 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Всего по этому нацпроекту в столице Приволжья приведут в порядок пять общественных территорий.
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